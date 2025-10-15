News

Comolake, Gola (Open Fiber): “Serve una policy per completare la fibra vera in tutta Italia”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “La fibra vera, quella fino a casa, è la base per la trasformazione digitale del Paese”, ha dichiarato Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber, durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025. “Oggi copriamo circa 19 milioni di unità immobiliari e abbiamo già 3,6 milioni di clienti, ma c’è ancora molto da fare per superare le vecchie infrastrutture in rame”, ha spiegato. Gola ha ricordato che “l’Europa si prepara a introdurre il Digital Networks Act, che darà un impulso decisivo ai processi di switch-off e alla diffusione della fibra fino a casa. È il momento di un impegno congiunto pubblico e privato per colmare il divario digitale”. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Festa del cinema di Roma, Acea premia il...

ComoLake, Livrea (Akamai): “Ia innovazione ma anche nuova...

ComoLake, Pujia: “Potenziare sistema infostrutture”

Incentivi auto elettriche, dal 22 ottobre via alle...

ComoLake, Sandulli (Yiami): “Nostro obiettivo è creare connessioni...

Comolake, Lio (Accenture): “Attenzione all’AI divide, le piccole...

Turismo, Skyscanner: ecco trend per viaggi 2026

Maturità, via libera del Senato alla riforma: le...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono genitori, è...

Fondazione Fiera Milano, nasce tavolo trasporti per migliore...