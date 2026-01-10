News

Como-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Bologna torna protagonista in Serie A. I rossoblù affrontano oggi, sabato 10 gennaio, il Como in trasferta – in diretta tv e streaming – nella 20esima giornata di campionato. La squadra di Italiano è reduce dalla brutta sconfitta interna contro l’Atalanta, che si è imposta 2-0 al Dall’Ara, mentre quella di Fabregas ha vinto per 3-0 in trasferta con il Pisa. 

 

La sfida tra Como e Bologna è in programma oggi, sabato 10 gennaio, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: 

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas 

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano 

 

Como-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma di Dazn. 

 

