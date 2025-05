Coltellate a un uomo e alla compagna, arrestato 18enne a Favignana

(Adnkronos) – Un giovane di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Favignana per aver accoltellato un uomo di 47 anni e la compagna 45enne. I militari sono intervenuti presso la struttura sanitaria dell’isola dove l'uomo e la donna erano giunti con ferite da arma da taglio. I carabinieri, raccogliendo le testimonianze dei feriti, sono subito riusciti a rintracciare e trarre in arresto, per lesioni personali aggravate, il presunto autore dell’accoltellamento, il 18enne trovato nella propria abitazione con ancora addosso i vestiti sporchi di sangue. Il giovane avrebbe anche minacciato il personale sanitario, sferrando calci sul mezzo di soccorso e danneggiandolo. Per il 18enne sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'uomo e la donna invece sono stati trasportati in elisoccorso all’ospedale di Palermo con prognosi di diversi giorni. In corso accertamenti per capire il movente. —[email protected] (Web Info)