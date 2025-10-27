News

Cobolli, buona la prima a Parigi: azzurro batte Machac. Darderi eliminato

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Primi italiani in campo nel Masters 1000 di Parigi. Oggi, lunedì 27 ottobre, a La Defense va in scena il primo turno dell'ultimo torneo prima delle Atp Finals, con due tennisti azzurri impegnati. Flavio Cobolli ha esordito battendo il ceco Tomas Machac, mentre Luciano Darderi è stato eliminato dal francese e 'padrone di casa' Arthur Cazaux. Flavio Cobolli, eliminato agli ottavi di Vienna da Jannik Sinner, ha superato in scioltezza Machac, numero 34, in due set con il punteggio di 6-1 6-4 in 55 minuti di gioco. Ora il tennista romano affronterà al secondo turno lo statunitense Ben Shelton, numero sette del ranking. Eliminato invece Darderi, che ha ceduto a Cazaux, numero 62 del ranking Atp e in tabellone grazie ad una wild-card, con il punteggio di 7-6 (5), 7-6 (4) in due ore e dieci minuti.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Juve e esonero Tudor, Moggi: “Squadra è malata...

È morto Jack DeJohnette, la leggenda della batteria...

Napoli, infortunio De Bruyne: quando torna in campo

In Piemonte 30mila nuovi casi di tumore l’anno,...

Incidente sulla Colombo a Roma, amica vittima in...

Sarri ‘esonera’ Tudor, i destini incrociati dei due...

Massimo Brambilla, chi è nuovo allenatore (ad interim)...

Israele, fine stato d’emergenza. Famiglie ostaggi: “No fase...

Grande Fratello, stasera 27 ottobre: torna Sonia Bruganelli...

Tumore al polmone con Egfr mutato, oncologa: “Sopravvivenza...