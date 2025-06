Circular Economy Lab, Bacigalupo (Intesa Sp): “Affianchiamo aziende in transizione”

(Adnkronos) – “L’Intesa Sanpaolo Innovation Center è il centro di competenza della circular economy del gruppo. Affianchiamo le aziende offrendo soluzioni concrete ai loro bisogni di trasformazione circolare attraverso diversi servizi non finanziari che mettono a disposizione il concetto di innovazione aperta e il nostro network di relazioni”. Parole di Viviana Bacigalupo, direttrice generale Intesa Sanpaolo Innovation Center, all’evento che ha presentato scenari, prospettive e storie di successo del Circular Economy Lab, partnership tra Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center. “L’economia circolare – ha sottolineato – è certamente una sfida ma anche una grande opportunità per creare valore competitivo, per aumentare la competitività delle aziende e, più in generale, del tessuto produttivo italiano. La concretezza del nostro gruppo, che mette a disposizione strumenti finanziari, si affianca alla nostra conoscenza del mondo dell’innovazione”. “Promuoviamo le connessioni tra startup, aziende e istituzioni per fare in modo che le aziende possano essere supportate in un’ottica cross settoriale in programmi di trasformazione", ha spiegato Bacigalupo, sottolineando che "la transizione all’economia circolare non può essere affrontata in modo frammentato, è necessario un approccio condiviso affinché possa essere adeguatamente gestita la complessità di una sfida che è sia economica che ambientale. L’Innovation Center, grazie al gruppo Intesa Sanpaolo, può mettere a disposizione delle aziende che vogliono cimentarsi nel processo di trasformazione il suo ampio network di relazioni e le proprie competenze. Riteniamo che le istituzioni abbiano un ruolo fondamentale affinché gli investimenti non vengano frammentati per creare un impatto di lungo periodo e trasformativo per l’economia del Paese”. —[email protected] (Web Info)