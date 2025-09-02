News

Christian Vieri si prepara al padel… tra manicure e palestra

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Christian Vieri si prepara alla sua prossima partita di padel e lo fa… a modo suo. Il bomber, con la solita ironia che lo contraddistingue, ha condiviso su Instagram due momenti molto diversi della sua 'preparazione': prima un trattamento estetico, poi un allenamento in palestra. "Preparazione per il padel", ha scritto Bobo Vieri a corredo di uno scatto che lo ritrae rilassato in un centro estetico mentre due operatrici si prendono cura delle sue mani e dei piedi. Una preparazione, apparentemente poco sportiva, che non ha nulla a che fare con il padel, sport di cui Bobo è grande appassionato.   Ma, poco dopo, il bomber ha rimediato mostrando un altro tipo di preparazione per il padel, questa volta più 'seria'. L'ex calciatore si è ripreso mentre esegue una serie di leg press, mirata al mantenimento muscolare dei quadricipiti. "Bobo ma metti solo 70 kg", ha commentato un utente. "È già tanto che faccio 70 con le ginocchia che ho", ha replicato il bomber, alludendo agli infortuni subiti nel corso della sua carriera. —[email protected] (Web Info)

