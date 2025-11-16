News

Che tempo che fa, da Gino Cecchettin a Renato Zero: gli ospiti di stasera 16 novembre

by Adnkronos
(Adnkronos) – Nuovo appuntamento stasera con ‘Che Tempo Che Fa’, come ogni domenica dalle 19,30 in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+. Lunga la lista degli ospiti di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck per la puntata.  

Gino Cecchettin, a due anni dalla scomparsa della figlia Giulia e a pochi giorni dalla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” del 25 novembre. È fondatore insieme ai figli Elena e Davide della “Fondazione Giulia Cecchettin”, che ha tra gli obiettivi quello di lavorare per la parità di genere, contrastare la violenza sulle donne e tenere viva la memoria di Giulia e i suoi valori;  

Renato Zero, uno degli artisti più amati della storia della musica italiana, che in 58 anni di straordinaria carriera ha venduto oltre 55 milioni di dischi in Italia e 4 milioni nel mondo, fresco d’uscita con l’ultimo album, “L’Orazero”, e presto in tournée con “L’Orazero Tour 2026” nei palasport di tutta Italia;  

Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri, protagonisti della commedia natalizia “Natale senza Babbo”, diretta da Stefano Cipani, in cui interpretano Babbo Natale e sua moglie Margaret.  

E ancora: Corrado Formigli; Don Davide Banzato, dal 18 novembre nelle librerie con “Il coraggio di scegliere – Il mio viaggio con sant’Agostino”; l’economista Carlo Cottarelli; Massimo Giannini, editorialista de la Repubblica; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Michele Serra.  

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Mara Maionchi; Nino Frassica; Gialappa’s Band, al timone della sesta stagione di “GialappaShow”; Iva Zanicchi, in libreria con “Quel profumo di brodo caldo – La mia cucina dei ricordi”; Alessia Marcuzzi; Cristiano Malgioglio; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Raul Cremona; Simone Di Pasquale; Ubaldo Pantani; Giucas Casella. 

 

spettacoli

