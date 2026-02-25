News

Champions, oggi Juve-Galatasaray – La partita in diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 25 febbraio, i bianconeri sfidano il Galatasaray nel ritorno dei playoff della massima competizione europea. Obiettivo della squadra di Spalletti ribaltare il 5-2 subito all’andata: per la qualificazione agli ottavi servirà quindi vincere con quattro gol di scarto o con tre reti per portare la sfida ai supplementari o ai rigori. In campionato la Juventus è reduce dalla sconfitta interna contro il Como, che si è imposta 2-0 all’Allianz Stadium.  

Dove vedere Juve-Galatasaray? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Prime Video.  

 

In caso di passaggio del turno contro il Galatasaray, i bianconeri affronterebbero una squadra inglese agli ottavi. Le possibilità del sorteggio sono Liverpool e Tottenham. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

FantaSanremo, la seconda serata in diretta: i bonus...

Sanremo 2026, Angelica Bove con ‘Mattone’: chi è...

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci con ‘Laguna’: chi è...

Sanremo 2026, Gianluca Gazzoli chi è: sul palco...

Sanremo 2026, Mazzariello con ‘Manifestazione d’amore’: chi è...

FantaSanremo, i bonus e i malus della seconda...

Sanremo 2026, Blind, El Ma & Soniko con...

Sanremo, stasera parte il televoto: co-conduttori Lillo, Fogliati...

Caso Espstein, Nyt: “Dai documenti sparite accuse di...

Cade mentre è in smart working, riconosciuto come...