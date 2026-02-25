Champions, oggi Juve-Galatasaray – La partita in diretta

(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 25 febbraio, i bianconeri sfidano il Galatasaray nel ritorno dei playoff della massima competizione europea. Obiettivo della squadra di Spalletti ribaltare il 5-2 subito all’andata: per la qualificazione agli ottavi servirà quindi vincere con quattro gol di scarto o con tre reti per portare la sfida ai supplementari o ai rigori. In campionato la Juventus è reduce dalla sconfitta interna contro il Como, che si è imposta 2-0 all’Allianz Stadium.

Dove vedere Juve-Galatasaray? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Prime Video.

In caso di passaggio del turno contro il Galatasaray, i bianconeri affronterebbero una squadra inglese agli ottavi. Le possibilità del sorteggio sono Liverpool e Tottenham.

