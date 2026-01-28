News

Champions League, oggi Napoli-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 28 gennaio, i campioni d’Italia in carica affrontano il Chelsea al Maradona nell’ultima giornata della fase campionato. La squadra di Conte, al momento 25esima a 8 punti, va a caccia degli ultimi punti per la qualificazione playoff. I Blues, ottavi con 13 punti, hanno bisogno invece di punti che potrebbero risultare decisivi peril passaggio diretto agli ottavi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Napoli-Chelsea in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Chelsea, in campo stasera alle 21:  

Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte 

Chelsea (4-2-3-1) Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Rosenior 

Napoli-Chelsea, big match dell’ultima giornata della fase campionato di Champions League, sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video. 

 

