Champions League, oggi Juve-Borussia Dortmund – La partita in diretta

(Adnkronos) – Torna la Champions League e c'è subito un big match per la Juventus. Oggi, martedì 16 settembre, i bianconeri ospitano il Borussia Dortmund all'Allianz Stadium di Torino nella prima giornata della fase campionato della massima competizione europea. La squadra di Tudor, prima in Serie A, è reduce dal successo al fotofinish contro l'Inter, battuta 4-3 nell'ultimo turno. Juventus-Borussia Dortmund è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW. Nel prossimo impegno di Champions League, la Juve affronterà il Villarreal in trasferta il 1° ottobre. —[email protected] (Web Info)

