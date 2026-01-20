News

Champions League, oggi Inter-Arsenal – La partita in diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 20 gennaio, i nerazzurri affrontano l’Arsenal a San Siro nella settima giornata della fase campionato del torneo. La squadra di Chivu è al momento sesta in classifica, con 12 punti, e va a caccia della qualificazione al prossimo turno della competizione. Gli uomini di Arteta sono invece primi, a 18 punti. 

Dove vedere Inter-Arsenal? La partita è trasmessa in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Sarà possibile vedere la partita in streaming su Sky Go e NOW. 

Nell’ultima giornata della fase campionato, l’Inter affronterà il Borussia Dortmund in trasferta mercoledì 28 gennaio alle 21.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Macron e il ‘giallo’ degli occhiali a specchio:...

Champions League, oggi Copenhagen-Napoli – La partita in...

Stop a trasferte tifosi Roma e Fiorentina, decisione...

Cultura, il sindaco di Tarquinia: “Grande orgoglio essere...

Trump alla Casa Bianca: “Abbiamo fatto più di...

SCONTRI TIFOSI FIORENTINA-ROMA, VIMINALE: “STOP A TRASFERTE FINO...

VicenzaOro, Stati Uniti in testa tra i visitatori...

Rovigo, trovato senza vita il 26enne scomparso che...

‘Mamma ho perso Sanremo’, Mezzancella debutta al Brancaccio:...

Robot e Big Tech, da domani Milano ospita...