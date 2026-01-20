News

Champions League, oggi Copenhagen-Napoli – La partita in diretta

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli in Champions League. Oggi, martedì 20 gennaio, la squadra di Conte vola in trasferta in Danimarca per affrontare il Copenhagen nella settima giornata della fase campionato. La squadra di Conte ha al momento 7 punti in classifica dopo 6 giornate e va a caccia dei punti decisivi per il passaggio al prossimo turno. 

Dove vedere Copenhagen-Napoli? La partita di Champions di oggi è trasmessa in diretta tv in esclusiva Sky (canali di riferimento Sky Sport Calcio, numero 202, e Sky Sport 253). Sfida disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW. 

Nell’ultima giornata della fase campionato, il Napoli ospiterà il Chelsea mercoledì 28 gennaio alle 21.  

