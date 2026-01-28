News

Champions League, oggi Borussia Dortmund-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

by Adnkronos
(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 28 gennaio, i nerazzurri affrontano il Borussia Dortmund nell’ultima giornata della fase campionato. La squadra di Chivu, ferma a 12 punti, è già qualificata almeno ai playoff e con un successo potrebbe volare direttamente agli ottavi (chiudendo quindi tra le prime 8 della classifica generale). Anche i tedeschi, al momento a quota 11, potrebbero staccare il pass diretto per gli ottavi con una vittoria. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Inter, in campo alle 21:  

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Barella, Sucic, Carlos; Lautaro, Thuram. All. Chivu. 

Borussia Dortmund (3-4-2-1) Kobel; Emre Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy. All. Kovac. 

La partita di Champions tra Borussia Dortmund e Inter sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Sky Go e Now.  

