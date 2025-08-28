News

Champions, le avversarie dell’Inter: dal Liverpool all’Arsenal, il percorso dei nerazzurri

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L'Inter conosce il suo destino per la fase campionato di Champions League. Il sorteggio di oggi, giovedì 28 agosto, a Montecarlo ha chiarito quale sarà il percorso dei nerazzurri nella massima competizione calcistica europea per club. Tra le avversarie della squadra di Cristian Chivu, spiccano Liverpool e Arsenal, ma anche Ajax, Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Ecco le avversarie dell'Inter in Champions League: i nerazzurri se la vedranno con Liverpool (in casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (in casa), Atletico Madrid (fuori), Ajax (fuori), Slavia Praga (in casa), Almaty (in casa) e Union St. Gilloise (fuori). —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Atalanta, il percorso in Champions League: Juric sfiderà...

Juventus, il percorso in Champions League: Tudor contro...

Zafferano dell’Aquila Dop: “Prodotto d’eccellenza, i dazi non...

Champions League, il sorteggio in diretta – Le...

Fedez, Santanché e La Russa in barca insieme...

Farnesina, Tajani: “Cdm ha approvato la riforma del...

Micheal Ward in tribunale, l’attore britannico accusato di...

Musetti-Goffin, oggi l’azzurro in campo agli Us Open...

West Nile, il bollettino Iss: “27 morti e...

Tiziano Ferro torna dopo il reset social e...