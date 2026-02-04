News

‘Cecchini del weekend’ a Sarajevo, indagato per omicidio un 80enne di Pordenone

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un ottantenne, ex autotrasportatore, è indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili nell’inchiesta della Procura di Milano sui ‘cecchini del week end’, cittadini stranieri che pagavano per andare a sparare ai civili a Sarajevo tra il 1993 e il 1995 durante la guerra nell’allora Jugoslavia. L’uomo ha ricevuto un invito a comparire per essere interrogato nei prossimi giorni dal pm Alessandro Gobbis.  

L’anziano, che vive in provincia di Pordenone, si sarebbe vantato con dei conoscenti di essere stato tra coloro che andavano a uccidere oltre confine.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Cuba, allarme di Guterres: “La crisi umanitaria rischia...

Coppa Italia, oggi Inter-Torino – Diretta

Omicidio Cristina Mazzotti, condannati all’ergastolo due imputati per...

Trump, ergastolo all’uomo che ha tentato di uccidere...

Askatasuna, il poliziotto aggredito: “Impossibile fronteggiare il gruppo,...

Vannacci contro Salvini: “Io sleale? E’ lui che...

Iran-Usa, piani per colloqui verso fallimento. Teheran: “Non...

Valanga sul Monte Lussari, un morto a Tarvisio

Anguillara, disposta restituzione salma Federica Torzullo a famiglia:...

Libri, presentato alla Gnamc ‘Cy Twombly’ sul legame...