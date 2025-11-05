News

C’è l’accordo: De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa, domani primo allenamento

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Daniele De Rossi sarà il nuovo allenatore del Genoa. Il 42enne tecnico romano e il club rossoblù hanno trovato l’accordo economico. L’ex tecnico della Roma è atteso in città in serata per la firma del contratto. Domani dirigerà il primo allenamento.  

Ripartire sulla panchina lasciata libera da Patrick Vieria può rilanciare la ‘nuova’ carriera di DDR, bruscamente interrotta dall’esonero alla Roma della scorsa stagione e fino a oggi sospesa in attesa dell’occasione giusta. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Cecilia Rodriguez, il corpo post parto: “Tutto torna...

Eicma 2025, Castera: “Orgogliosi di vedere qui moto...

Berrettini-Vukic: orario, precedenti e dove vederla in tv

Putin avverte: “La Russia risponderà ai test nucleari...

Cancro prostata, Girelli (Pd): “Investire in prevenzione e...

Sondaggio politico: Fratelli d’Italia stabile al comando, su...

Emma Marrone costretta a letto: “Ho la labirintite”....

Ambra Fabbri scomparsa da due settimane: ricerche in...

I dazi di Trump di fronte alla Corte...

Sostenibilità, le proposte di Acea a Ecomondo per...