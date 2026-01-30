News

Caterine O’Hara, il messaggio di Macaulay Culkin: “Mamma, ci rivedremo”

by Adnkronos
(Adnkronos) – “Mamma, pensavo avessimo tempo. Ne volevo di più”. Macaulay Culkin dedica un messaggio commosso a Catherine O’Hara, l’attrice morta all’età di 71 anni. In carriera, O’Hara ha interpretato – tra i vari ruoli – quello di Kate McCallister, la mamma del piccolo Kevin – ovviamente Macaulay Culkin – in ‘Mamma ho perso l’aereo’, il celebre film del 1991 a cui si aggiunse il sequel ‘Home Alone 2’. All’epoca del primo film, Macaulay Culkin aveva 11 anni. “Mamma, pensavo avessimo tempo. Ne volevo di più. Volevo sedermi accanto a te. Ti ho ascoltato, ma avevo ancora così tanto da dirti. Ti amo, ci rivedremo”, il post dell’attore oggi 45enne. 

