News

Catanzaro, furgoncino in retromarcia investe e uccide bimbo di due anni

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Un bimbo di due anni è morto oggi, venerdì 22 agosto, dopo essere stato investito da un furgoncino che stava facendo retromarcia nel quartiere Janò, a Catanzaro. Da una prima ricostruzione sembra che il piccolo sia sfuggito all'attenzione dei genitori uscendo in una piccola stradina nei pressi della sua abitazione e lì sia stato investito mentre il furgone faceva manovra. Il conducente del mezzo si è allontanato senza accorgersi di quanto accaduto. È stato rintracciato poco dopo dalla polizia.   —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Insulti a Meloni, quando ad attaccare fu Molko...

Romania, sorteggio truccato in coppa? Il clamoroso video...

Puglia, Decaro: “Pronto a candidarmi ma voglio essere...

Sgombero Leoncavallo, la protesta social di Emis Killa...

La Dinamo Sassari riabbraccia Polonara: “Crediamo nel suo...

Napoli, guai per il ds Manna: positivo all’alcoltest...

Adidas sotto accusa, copia la scarpa agli indigeni...

Usa, la denuncia di Pechino: interrogatori e discriminazioni...

Snoop Dogg, dalla musica all’arte: i suoi spinelli...

Insulti Pappalardo contro Meloni, informativa in Procura