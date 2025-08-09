Catania, vasto incendio nella zona industriale: rischio esplosioni

News

by Adnkronos
(Adnkronos) – Vasto incendio oggi, sabato 9 agosto, nella zona industriale di Catania, precisamente in Quinta Strada: coinvolta un’azienda che si occupa di stoccaggio rifiuti. All’interno dell’impianto sarebbe presente un serbatoio di gasolio che fa temere il rischio di esplosioni. Impegnate squadre di Vigili del Fuoco provenienti dalla Centrale di Catania dal Distaccamento Sud, da Paternò e Linguaglossa. Sul posto anche la Polizia di Stato, i sanitari del 118 e la Forestale. Le operazioni di spegnimento sono rese difficili dalla natura dei materiali coinvolti e dalla vastità dell’incendio. La spessa coltre di fumo è visibile da diverse parti della città. È stato richiesto anche l'intervento dell'Arpa per il monitoraggio ambientale. —[email protected] (Web Info)

