News

Catania, 40enne ucciso a coltellate da parcheggiatore abusivo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un 37enne extracomunitario è stato fermato dai carabinieri a Catania per l'omicidio di un 40enne accoltellato in strada. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un parcheggiatore abusivo che al culmine di una lite avrebbe colpito a morte la vittima. L'omicidio è avvenuto in pieno centro nell'area di parcheggio davanti a un grande supermercato. Il presunto omicida è stato bloccato in via Aretusa. Le indagini sono condotte da polizia e i carabinieri. Sindaco di Catania: "Impediremo che città diventi campo di battaglia tra clan" "Ai cittadini assicuro che sarà respinto ogni tentativo dei clan di trasformare la città in un campo di battaglia per i loro interessi criminali" dice il sindaco di Catania Enrico Trantino. "Il nuovo gravissimo fatto di sangue che ha tolto la vita a un nostro concittadino non deve alimentare rabbia o sconforto. In questo momento serve lucidità, determinazione e collaborazione per sostenere l'azione delle istituzioni impegnate a fronteggiare la violenza criminale che tenta di colpire Catania". Per il primo cittadino l'omicidio di corso Sicilia, conclude, "ripropone in modo drammatico il problema dei parcheggiatori abusivi e conferma la complessità, nonostante il grande impegno delle forze dell’ordine, di eliminare questo focolaio di violenza e prevaricazione". —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Vercelli, ultraleggero precipita in una risaia e prende...

Il ‘curioso caso’ di Adrian Mannarino, il tennista...

Moratti, segnali di miglioramento: respira da solo, ma...

Roma, auto travolge due pedoni ad Ardea: un...

Us Open, oggi il derby azzurro Musetti-Cobolli –...

Gp d’Olanda, pole di Piastri davanti a Norris....

Formula 1, pole di Piastri davanti a Norris...

Sinner, ‘match’ con Alcaraz anche al ristorante. Stretta...

Operai specializzati introvabili: quali sono i più richiesti

Latina, morta 17enne caduta dal quinto piano: era...