Caso Cucchi, Giulia Bongiorno rinuncia alla difesa del carabiniere Sabatino

by Adnkronos
(Adnkronos) – Giulia Bongiorno rinuncia alla difesa del colonnello Lorenzo Sabatino nel processo Cucchi. “La posizione del colonnello – per il quale anche il procuratore generale, in sede di appello, aveva chiesto l’assoluzione e che ha rinunciato alla prescrizione – merita di essere esaminata con oggettività. Temendo che le ingiustificate polemiche sollevate in queste ore possano compromettere la necessaria serenità, provvederò a una rinuncia formale del mandato difensivo”, afferma all’Adnkronos l’avvocato Giulia Bongiorno. 

