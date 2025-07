Caso Bibbiano, sentenza processo ‘Angeli e demoni’: 14 assoluzioni e tre condanne lievi

(Adnkronos) – I giudici del tribunale collegiale di Reggio Emilia hanno pronunciato tre condanne con pena sospesa per Federica Anghinolfi, Francesco Monopoli e Flaviana Mutti, imputati nel processo 'Angeli e Demoni', incentrato sul presunto sistema di affidi illeciti nella Val d'Enza. Nello specifico, la sentenza prevede due anni per l'ex responsabile dei Servizi sociali, mentre i colleghi Monopoli e Murru hanno ricevuto una condanna rispettivamente di un anno e otto mesi e di cinque mesi. Quattordici gli imputati prosciolti, in quello conosciuto come il 'caso Bibbiano', dal nome della cittadina del reggiano, dove sarebbe stata compiuta buona parte dei reati, individuati dai giudici. —[email protected] (Web Info)