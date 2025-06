‘Casa a prima vista’ arriva in Toscana, da oggi su Real Time: chi sono gli agenti

(Adnkronos) – Da oggi, lunedì 9 giugno, arriva il nuovo trio di agenti immobiliari toscani di ‘Casa a prima vista’. Dieci puntate inedite in onda dal lunedì al venerdì alle 20:30 su Real Time e disponibile on demand su discovery+. Dopo il successo con gli agenti di Milano e Roma – Ida, Gianluca e Mariana, Nadia, Corrado e Blasco – ‘Casa a prima vista’ arriverà anche nella patria di Dante e del genio di Leonardo da Vinci, tra colline verdeggianti, litorali mondani e città medievali, nelle quali il nuovo trio di agenti – Moira, Nico e Matteo – si sfiderà per soddisfare le richieste di clienti in cerca della casa dei loro sogni in Toscana. La formula del programma è sempre la stessa, che ha reso ‘Casa a prima vista’ il programma rivelazione dell’ultima stagione, rivalutando nel pubblico la figura dell’agente immobiliare, grazie alla professionalità, alla determinazione e all’ironia dei suoi protagonisti. In ogni puntata, una volta raccolte le indicazioni di clienti molto esigenti, i tre agenti – divisi tra Roma, Milano e ora anche la Toscana – si metteranno alla ricerca della casa ideale: mentre ognuno di loro presenterà la propria proposta, gli altri due colleghi, appostati poco distanti nel van del programma, commenteranno la visita, svelando retroscena e segreti del mestiere. Alla fine, chi tra i tre agenti avrà convinto di più l’acquirente vincerà la puntata, aggiudicandosi il premio in denaro. Saranno tante le location a fare da sfondo alle ricerche dei tre nuovi agenti: Moira Quartieri, una 'peperina' con trent’anni di carriera alle spalle, una folta massa di ricci, uno stile che non passa inosservato e una personalità diretta ed empatica.

Nico Tedeschi, figlio d’arte – lavora nell’agenzia immobiliare di famiglia – ragazzo ironico, eclettico e versatile, con la battuta pronta e un’attitudine a rispondere alle critiche con una certa disinvoltura.

Matteo Nencioni, sognatore e appassionato del proprio lavoro, con un passato da dj alle spalle, era un predestinato del mondo immobiliare fin dall’infanzia, quando i suoi amici disegnavano navicelle spaziali, lui case. —[email protected] (Web Info)