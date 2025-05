‘Cartoons on the Bay 2025’, al via l’edizione dedicata all’Intelligenza artificiale

(Adnkronos) –

Ha ufficialmente aperto i battenti 'Cartoons on the Bay 2025', la 29esima edizione del Festival Internazionale dell'Animazione. Il taglio del nastro all'Aurum ha segnato l'inizio della manifestazione, alla presenza del direttore artistico Roberto Genovesi, della presidente di Rai Com Claudia Mazzola, dell'amministratore delegato di Rai Com Sergio Santo e del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Il tema centrale di questa edizione è l'intelligenza artificiale, una scelta "obbligata", secondo Mazzola: "L'industria dell'animazione deve riflettere e interrogarsi sul ruolo dell'Ia per due motivi fondamentali: capire gli effetti sulla produzione e l'impatto sui fruitori di cartoni animati". L'Ia, aggiunge, "è una grande opportunità, però bisogna attivarsi e fare un salto nella capacità di costruzione, formazione e conoscenza".

Un ricco programma attende il pubblico e gli addetti ai lavori: mostre, incontri, proiezioni e, naturalmente, la competizione per i Pulcinella Award, con oltre 300 opere in concorso provenienti da 50 paesi. Due i premi alla carriera: a Quentin Blake e Rob Minkoff. Quentin Blake, illustratore e scrittore britannico, ha firmato il manifesto di questa edizione, raffigurante Pulcinella nel mare di Pescara. Vero pilastro della letteratura per ragazzi, Blake ha incantato generazioni con i suoi personaggi iconici, come Mister Magnolia e Mrs. Armitage. I suoi libri, tradotti in tutto il mondo e con oltre 45 milioni di copie vendute, hanno ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.

Il secondo Pulcinella Career Award andrà a Rob Minkoff, regista, animatore e produttore statunitense. Nato nel 1962, Minkoff è noto soprattutto per aver co-diretto ‘Il Re Leone’ insieme a Roger Allers. La sua carriera include anche la regia di film live-action di successo come ‘Stuart Little’, ‘Stuart Little 2’, ‘La casa dei fantasmi’ e ‘Il regno proibito’. Tra gli altri premi assegnati, il Pulcinella Special Award a Noah Falstein e al programma di Rai Radio 2 ‘610’, il Pulcinella Studio of the Year a Eaglet Films, il Pulcinella Transmedia Award a ‘The Angry Birds x Legends’, e il Pulcinella Diversity Award a "Barbie" (Mattel). Il Premio Sergio Bonelli sarà conferito a Lorenzo Ceccotti, fumettista e illustratore di fama internazionale. E questa sarà l'ultima esperienza di Roberto Genovesi alla direzione artistica di Cotb 2025 dopo la recente nomina a Rai Kids: "L'esperienza a 'Cartoons on the Bay', in termini di innovazione, linguaggi e contenuti, fa parte del mio dna. E questo Dna lo porterò anche a Rai Kids. Ci sarà una discontinuità di contenuti e linguaggi, come quando cambia l'allenatore di una squadra. Cambia il sistema di gioco. Lavoreremo in questo senso”. Cartoons on the Bay aggiunge, "ha una lunghissima storia. Io sono arrivato nel 2009 e ho tantissimi ricordi con persone e luoghi. Mi viene in mente Don Bluth, Yoshiyuki Tomino, Talus Taylor, Silvia Anderson e poi Torino, Venezia, Rapallo e Pescara. Insomma, un pezzo di vita”.

E il programma di quest'anno prevede anche due mostre allestite all'Aurum: ‘Quentin Blake: L'arte di dare vita all'immaginazione’ e ‘Lillo Modellista fra storico e fantasy’, dedicata alla passione per il modellismo di Lillo Petrolo, comico, musicista e attore, per il mondo dell’arte modellistica. Piazza della Rinascita ospiterà le dirette di ‘Numeri Uni" e ‘610’ di Rai Radio 2, l'incontro con le star di Rai Yoyo e il ‘Winx 20th Celebration Show!’. In programma anche i concerti di Banco del Mutuo Soccorso (30 maggio) e Greg & the Frigidaires (31 maggio). Al Cineteatro Massimo, proiezioni dei lungometraggi in concorso, una retrospettiva dedicata a Rob Minkoff e l'anteprima italiana di ‘Maracuda – Diventare grandi è una giungla’. Previsti anche incontri per studenti, con personaggi televisivi e radiofonici. Infine, dal 30 maggio al primo giugno, tornerà il Village di Cartoons on the Bay in Piazza della Rinascita, con angoli interattivi e appuntamenti dedicati alla cultura. —[email protected] (Web Info)