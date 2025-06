Carolina Marconi a La volta buona: “Il medico mi ha detto che sono guarita dal tumore”

(Adnkronos) – "Il medico mi ha detto che sono guarita". Così Carolina Marconi ospite oggi, giovedì 26 giugno, a La volta buona, è tornata a raccontare la sua battaglia contro il tumore al seno, diagnosticato nel 2021. La showgirl ha raccontato di essersi sottoposta recentemente a un controllo medico “molto importante” che ha dato esiti completamente positivi. "Ogni sei mesi vado a controllarmi, e ogni volta mi sento morire. Trattieni il respiro, non ce la fai", ha detto. Ma questa volta Carolina ha tirato presto un sospiro di sollievo: "Mi ha detto che sono guarita. Questo è il terzo anno in cui va tutto bene". "Io sono ancora in follow up – spiega l’ex concorrente del Grande Fratello – devo completare ancora i cinque anni di controlli periodici, ma ogni volta ricevere notizie positive è un dono", ha detto, col sorriso. Al suo fianco, in questo lungo percorso, c’è sempre stato il compagno Alessandro, a cui è legata sentimentalmente da 14 anni. "Siamo tutto io e lui, una bella squadra", ha detto. Un legame che Carolina tratta con cura: "Ogni donna merita un amore come il mio, un uomo come lui", anche se è stato messo alla prova proprio dalla malattia: "Non è stato facile accettare il tumore al seno. Forse è stato più difficile per lui che mi vedeva cambiare. Forse ha sofferto più Alessandro. Lui a volte si nascondeva e piangeva, ma davanti a me si è sempre mostrato col sorriso". Ma oggi, come ha detto Carolina, sono più forti di prima. —[email protected] (Web Info)