Carlo Conti sparisce…nel tramonto, l’ironia della moglie Francesca e di Pieraccioni

Francesca Vaccaro e Leonardo Pieraccioni si prendono gioco di Carlo Conti. È bastata una foto condivisa sui social dalla moglie del conduttore televisivo a scatenare una gag esilarante. “Qualcuno riesce a vederlo? Perché comincia ad essere difficile”, scrive Francesca postando uno scatto in cui Carlo, in giardino al tramonto, è intento a leggere un libro. La didascalia allude al fatto che con l'abbronzatura il marito si confonde quasi con lo sfondo.    A rincarare la dose ci ha pensato Leonardo Pieraccioni, amico di lunga data di Carlo Conti: “Ma vi rendete conto? Ormai è nero mimetico! Aiutiamo la moglie Francesca Vaccaro a ritrovarlo prima che faccia buio, lo cerca da stamani!”. E come se non fosse abbastanza, l'attore ha aggiunto un'altra frecciata ironica: “Di notte lo perdi. Mettigli un collare con un numero di telefono”, ha aggiunto, riferendosi direttamente a Francesca. —[email protected] (Web Info)

