Carlo Conti a Verissimo, pronto per Sanremo 2026: cantanti, canzoni e duetti

È tutto pronto per Sanremo 2026. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse canora, sarà ospite oggi, domenica 1 febbraio, per la prima volta a Verissimo, il talk show del weekend condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Per Conti, che si appresta a guidare il suo quinto Festival, è in programma un’intervista ritratto.

La 76esima edizione della kermesse canora andrà in onda dal 24 al 28 febbraio 2026, in prima serata su Rai 1 (in simulcast su Radio2 e RaiPlay), dal Teatro Ariston di Sanremo. Ecco le principali informazioni ufficiali sull’evento già svelate:

Questo l’elenco dei 30 cantanti che parteciperanno alla kermesse:

Tommaso Paradiso – I romantici

Chiello – Ti penso sempre

Serena Brancale – Qui con me

Fulminacci – Stupida Sfortuna

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Fedez e Masini – Male necessario

Leo Gassmann – Naturale

Sayf – Tu mi piaci tanto

Arisa – Magica favola

Tredici Pietro – Uomo che cade

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Samurai Jay – Ossessione

Malika Ayane – Animali Notturni

Luché – Labirinto

Raf – Ora e per sempre

Bambole di Pezza – Resta Con me

Ermal Meta- Stella stellina

Nayt – Prima che

Elettra Lamborghini – Voilà

Michele Bravi – Prima o poi

J-Ax – Italia Starter Pack

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Maria Antonietta E Colombre

Francesco Renga – Il meglio di me

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

LDA e Aka7ven – Poesie clandestine

Dargen D’Amico – AI AI

Levante – Sei tu

Eddie Brock – Avvoltoi

Patty Pravo – Opera

I 30 Big in gara, da regolamento, hanno potuto scegliere una cover dal repertorio italiano e internazionale, purché pubblicata entro il 31 dicembre 2025.

Gli Artisti saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. Come già l’anno scorso, Carlo Conti ha lasciato aperta la possibilità che i Big in gara possano duettare anche tra loro, possibilità che però non è stata colta da nessuno dei 30 Big.

Arisa, ‘Quello che le donne non dicono’ con il Coro del Teatro Regio di Parma

Bambole di Pezza, ‘Occhi di gatto’ con Cristina d’Avena

Chiello, ‘Mi sono innamorato di te’ con Morgan

Dargen D’Amico, ‘Su di noi’ con Pupo e Fabrizio Bosso

Ditonellapiaga, ‘The Lady Is a Tramp’ con TonyPitony

Eddie Brock, ‘Portami via’ con Fabrizio Moro

Elettra Lamborghini, ‘Aserejé’ con Las Ketchup

Enrico Nigiotti, ‘En e Xanax’ con Alfa

Ermal Meta, ‘Golden Hour’ con Dardust

Fedez & Marco Masini, ‘Meravigliosa creatura’ con Stjepan Hauser

Francesco Renga, ‘Ragazzo solo, ragazza sola’ con Giusy Ferreri

Fulminacci, ‘Parole parole’ con Francesca Fagnani

J-Ax, ‘E la vita, la vita’ con Ligera County Fam (nome di fantasia che nasconde probabilmente il ritorno sul palco di Cochi e Renato).

Lda & Aka 7even, ‘Andamento lento’ con Tullio De Piscopo

Leo Gassmann, ‘Era già tutto previsto’ con Aiello

Levante, ‘I maschi’ con Gaia

Luchè, ‘Falco a metà’ con Gianluca Grignani

Malika Ayane, ‘Mi sei scoppiato dentro il cuore’ con Claudio Santamaria

Mara Sattei, ‘L’ultimo bacio’ con Mecna

Maria Antonietta & Colombre, ‘Il mondo’ con Brunori sas

Michele Bravi, ‘Domani è un altro giorno’ con Fiorella Mannoia

Nayt, ‘La canzone dell’amore perduto’ con Joan Thiele

Patty Pravo, ‘Ti lascio una canzone’ con Timofej Andrijashenko

Raf, ‘The Riddle’ con The Kolors

Sal Da Vinci, ‘Cinque giorni’ con Michele Zarrillo

Samurai Jay, ‘Baila morena’ con Belén Rodríguez e Roy Paci

Sayf, ‘Hit the Road Jack’ con Alex Britti e Mario Biondi

Serena Brancale, ‘Besame Mucho’ con Gregory Porter e Delia

Tommaso Paradiso, ‘L’ultima luna’ con gli Stadio

Tredici Pietro, ‘Vita’ con Galeffi, Fudasca & band.

Al fianco di Carlo Conti, sul palco dell’Ariston per cinque sere consecutive ci sarà Laura Pausini, l’artista italiana più premiata nel mondo. In un secondo annuncio, il conduttore ha svelato un altro nome, quello di Achille Lauro che ricoprirà il ruolo di co-conduttore del Festival nella serata del 25 febbraio.

Il direttore artistico inoltre ha ufficializzato la presenza di Max Pezzali come protagonista del “palco sul mare”. L’artista sarà ospite fisso sulla nave del Festival, animando cinque serate a tema che trasformeranno Sanremo in una grande festa collettiva, sulle note delle sue canzoni più celebri, capaci da oltre 30 anni di unire generazioni diverse.

