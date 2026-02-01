Carlo Conti a Verissimo, pronto per Sanremo 2026: cantanti, canzoni e duetti

News

È tutto pronto per Sanremo 2026. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse canora, sarà ospite oggi, domenica 1 febbraio, per la prima volta a Verissimo, il talk show del weekend condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Per Conti, che si appresta a guidare il suo quinto Festival, è in programma un’intervista ritratto.  

La 76esima edizione della kermesse canora andrà in onda dal 24 al 28 febbraio 2026, in prima serata su Rai 1 (in simulcast su Radio2 e RaiPlay), dal Teatro Ariston di Sanremo. Ecco le principali informazioni ufficiali sull’evento già svelate: 

Questo l’elenco dei 30 cantanti che parteciperanno alla kermesse:  

Tommaso Paradiso – I romantici 

Chiello – Ti penso sempre 

Serena Brancale – Qui con me 

Fulminacci – Stupida Sfortuna 

Ditonellapiaga – Che fastidio! 

Fedez e Masini – Male necessario 

Leo Gassmann – Naturale 

Sayf – Tu mi piaci tanto 

Arisa – Magica favola 

Tredici Pietro – Uomo che cade 

Sal Da Vinci – Per sempre sì 

Samurai Jay – Ossessione 

Malika Ayane – Animali Notturni 

Luché – Labirinto 

Raf – Ora e per sempre 

Bambole di Pezza – Resta Con me 

Ermal Meta- Stella stellina 

Nayt – Prima che 

Elettra Lamborghini – Voilà 

Michele Bravi – Prima o poi 

J-Ax – Italia Starter Pack 

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare 

Maria Antonietta E Colombre 

Francesco Renga – Il meglio di me 

Mara Sattei – Le cose che non sai di me 

LDA e Aka7ven – Poesie clandestine 

Dargen D’Amico – AI AI 

Levante – Sei tu 

Eddie Brock – Avvoltoi 

Patty Pravo – Opera 

 

I 30 Big in gara, da regolamento, hanno potuto scegliere una cover dal repertorio italiano e internazionale, purché pubblicata entro il 31 dicembre 2025.  

Gli Artisti saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. Come già l’anno scorso, Carlo Conti ha lasciato aperta la possibilità che i Big in gara possano duettare anche tra loro, possibilità che però non è stata colta da nessuno dei 30 Big.  

Arisa, ‘Quello che le donne non dicono’ con il Coro del Teatro Regio di Parma 

Bambole di Pezza, ‘Occhi di gatto’ con Cristina d’Avena 

Chiello, ‘Mi sono innamorato di te’ con Morgan 

Dargen D’Amico, ‘Su di noi’ con Pupo e Fabrizio Bosso 

Ditonellapiaga, ‘The Lady Is a Tramp’ con TonyPitony 

Eddie Brock, ‘Portami via’ con Fabrizio Moro 

Elettra Lamborghini, ‘Aserejé’ con Las Ketchup  

Enrico Nigiotti, ‘En e Xanax’ con Alfa 

Ermal Meta, ‘Golden Hour’ con Dardust  

Fedez & Marco Masini, ‘Meravigliosa creatura’ con Stjepan Hauser  

Francesco Renga, ‘Ragazzo solo, ragazza sola’ con Giusy Ferreri  

Fulminacci, ‘Parole parole’ con Francesca Fagnani 

J-Ax, ‘E la vita, la vita’ con Ligera County Fam (nome di fantasia che nasconde probabilmente il ritorno sul palco di Cochi e Renato). 

Lda & Aka 7even, ‘Andamento lento’ con Tullio De Piscopo 

Leo Gassmann, ‘Era già tutto previsto’ con Aiello 

Levante, ‘I maschi’ con Gaia 

Luchè, ‘Falco a metà’ con Gianluca Grignani  

Malika Ayane, ‘Mi sei scoppiato dentro il cuore’ con Claudio Santamaria 

Mara Sattei, ‘L’ultimo bacio’ con Mecna  

Maria Antonietta & Colombre, ‘Il mondo’ con Brunori sas 

Michele Bravi, ‘Domani è un altro giorno’ con Fiorella Mannoia 

Nayt, ‘La canzone dell’amore perduto’ con Joan Thiele  

Patty Pravo, ‘Ti lascio una canzone’ con Timofej Andrijashenko  

Raf, ‘The Riddle’ con The Kolors 

Sal Da Vinci, ‘Cinque giorni’ con Michele Zarrillo 

Samurai Jay, ‘Baila morena’ con Belén Rodríguez e Roy Paci  

Sayf, ‘Hit the Road Jack’ con Alex Britti e Mario Biondi 

Serena Brancale, ‘Besame Mucho’ con Gregory Porter e Delia  

Tommaso Paradiso, ‘L’ultima luna’ con gli Stadio 

Tredici Pietro, ‘Vita’ con Galeffi, Fudasca & band. 

 

Al fianco di Carlo Conti, sul palco dell’Ariston per cinque sere consecutive ci sarà Laura Pausini, l’artista italiana più premiata nel mondo. In un secondo annuncio, il conduttore ha svelato un altro nome, quello di Achille Lauro che ricoprirà il ruolo di co-conduttore del Festival nella serata del 25 febbraio. 

Il direttore artistico inoltre ha ufficializzato la presenza di Max Pezzali come protagonista del “palco sul mare”. L’artista sarà ospite fisso sulla nave del Festival, animando cinque serate a tema che trasformeranno Sanremo in una grande festa collettiva, sulle note delle sue canzoni più celebri, capaci da oltre 30 anni di unire generazioni diverse.  

 

