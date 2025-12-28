News

Caricato da un cinghiale durante battuta di caccia, morto pensionato

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un settantenne è morto durante una battuta di caccia, caricato da un cinghiale. E’ accaduto nelle campagne di Vallemaio, nel Frusinate. L’uomo, ex operaio e falegname ormai in pensione, quando è avvenuta la tragedia si trovava con altri amici lungo la strada provinciale che collega il paese a Sant’Andrea, in località Colle Cedro.  

L’aggressione, riportano i media locali, sarebbe avvenuta improvvisamente ed è stata particolarmente violenta. Rimasto gravemente ferito, il settantenne, dopo l’immediato arrivo del 118, è stato trasferito in ospedale dove è morto probabilmente a causa di una grave emorragia. Sul posto i carabinieri di Pontecorvo impegnati nel ricostruire la dinamica dell’incidente.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Addio Quota 103 e silenzio-assenso sul Tfr, le...

Lazio, dura lettera alla Lega di Serie A:...

Battaglia dei Sessi, oggi Sabalenka-Kyrgios – Diretta

Domenica In, Marco Bocci e la malattia: “Ho...

Da Oliviero Toscani a Brigitte Bardot: un anno...

Domenica In, Ambra Angiolini: “Renga? Le nostre anime...

Ucraina, l’avvertimento di Lavrov: “Truppe europee sarebbero obiettivo...

Boldrini: “Il mio nome accostato in modo subdolo...

Cremonese-Napoli, ‘giallo’ rigore per contatto Zerbin-Rrahmani in area...

Domenica In, Paolo Fox svela l’Oroscopo 2026: da...