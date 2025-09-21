News

Cardinale Ruini ricoverato al Gemelli per terapie e accertamenti

by Adnkronos
(Adnkronos) – Nella giornata di venerdì il Cardinale Camillo Ruini, già presidente della Cei, è stato ricoverato presso il Policlinico Gemelli dove si è sottoposto a terapie e accertamenti diagnostici che proseguiranno nei prossimi giorni. Lo si apprende dal Gemelli. Il cardinale Ruini, 94 anni compiuti, era stato ricoverato a luglio di un anno fa a causa di un infarto e in quell’occasione era stato diversi giorni in terapia intensiva. Quindi il recupero, tanto che il porporato durante l’anno ha preso parte a diverse celebrazioni: tra queste, i funerali di Bergoglio. Tante le preghiere per il porporato che è Stato a capo della Cei dal 1991 al 2007. Don Marco Vitale, della Diocesi di Roma, sui canali social scrive: “Una preghiera per il Cardinal Ruini ricoverato per un blocco renale”.  —[email protected] (Web Info)

