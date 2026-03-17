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Caporalato, indagato il cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana

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(Adnkronos) –
Andrea Dini, cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, è indagato per caporalato dalla Procura di Milano. L’accusa riguarda altre cinque persone e la società Dama, già coinvolta nel caso camici durante l’emergenza Covid. Lo si legge nell’atto con cui è stata disposto dal pubblico ministero Paolo Storari il controllo giudiziario della stessa Dama (il 10% è detenuto dalla moglie di Fontana attraverso una srl) e di ‘Aspesi’, noto marchio della moda. 

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