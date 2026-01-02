News

Capodanno, strage di uccelli a Roma ma la foto sui social è un fake

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Strage di uccelli al centro di Roma nella notte di Capodanno. Un tappeto di storni stesi a terra in via Cavour tra strada e marciapiedi, un’immagine che sta circolando nelle ultime ore suoi social e che sta suscitando l’indignazione degli utenti. Ma la foto è un fake. O meglio la foto è vera ma risale al 1 gennaio 2021 quando allora in concomitanza con i festeggiamenti di San Silvestro effettivamente nel cuore della città, nelle vie intorno alla stazione Termini, impauriti dai botti, morirono centinaia di uccelli soprattutto storni.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Attacco a casa di Putin, spunta il video:...

Morto l’armatore Lucio Di Giovanni, stroncato da un...

Crans-Montana, parla il testimone: “Persone con la pelle...

Crans-Montana, il padre di una delle vittime di...

Renato Zanella è il nuovo Direttore del Balletto...

Strage Crans-Montana, l’esperto antincendio: “Quel locale non doveva...

Crans-Montana, il flashover e l’incendio: “Aria irrespirabile in...

In Puglia, grazie a Programma Genoma diagnostica malattia...

La beneficenza di Harry e Meghan prende una...

Spid Poste a pagamento dal 2026, da quando...