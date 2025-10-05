Capezzone-Telese, lite in tv sulla Flotilla tra “buffone” e “fascista”

(Adnkronos) –

Scontro in diretta in tv, a Omnibus su La7, tra Daniele Capezzone e Luca Telese. Argomento della lite, la Flotilla. La temperatura sale quando Capezzone si rivolge all'europarlamentare Benedetta Scuderi, collegata con lo studio. Scuderi è tra i 4 parlamentari che hanno partecipato alla missione e che hanno lasciato Israele con 24 ore di anticipo rispetto al gruppo di 26 attivisti espulsi ieri. In carcere, in Israele, ci sono ancora 15 persone. "Bentornata, nel totale dissenso ma con assoluta benevolenza, all'onorevole Scuderi. Sono contento che sia tornata e stia bene, anche grazie al governo italiano. Ci sono due cose, onorevole, che non funzionano proprio. La prima è questa: nessuno sale su un aereo a sua insaputa e contro la sua volontà. Il fatto è che quattro parlamentari sono andati via, avete mollato i vostri compagni. Non si hanno notizie di vostre proteste se non ora che siete al calduccio. Seconda cosa, molto più grave: ci sono accuse non solo israeliane ma internazionali sui finanziamenti diretti o indiretti di Hamas…", dice Capezzone. "Sei un poveretto…", dice Telese che si alza e si avvicina all'altro lato del tavolo, dove è seduto Capezzone, mostrando un articolo di giornale. "Stai a cuccia…", dice Telese. "Stai a cuccia? Ma come si permette questo fascista rosso? Vai con Hamas…", incalza Capezzone. Telese a questo punto lascia lo studio: "Buffone, falla finita…". "Un'uscita molto teatrale, di solito queste cose nello stesso gruppo non si fanno", chiosa la conduttrice Gaia Tortora. La lite prosegue ai 'supplementari' su X. Telese torna sull'accaduto con un post. "Dopo grandi sforzi per mantenermi Zen, sono stato costretto ad abbandonare gli studi di Omnibus , poco fa (i miei colleghi mi perdoneranno) per una protesta ghandiana contro l’insopportabile mistificazione di Daniele Capezzone, secondo cui la Global Sumud Flotilla è stata finanziata da Hamas, e i parlamentari a bordo erano smaniosi di tornare a casa per mettere il culo al 'calduccio' (parole sue). I manifestanti di Roma? amici dei terroristi. I parlamentari? Utili idioti e fifoni. Israele? Qualche eccesso. Ci vediamo stasera ad Inonda in un dibattito finalmente decapezzonizzato, dunque civile", scrive. Contemporaneamente, twitta anche Capezzone: "Com'è lo squadrista rosso? Non regge il dibattito, non riesce nemmeno ad ascoltare, insulta, cerca la rissa, soccombe, scappa. Grazie a Gaia Tortora (squisita e ineccepibile)". —[email protected] (Web Info)