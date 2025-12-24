News

Caos treni alla Vigilia di Natale, guasto a nodo ferroviario di Napoli e ritardi di oltre un’ora su Alta Velocità e Intercity

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Vigilia di Natale complicata per chi ha deciso di partire in treno oggi, mercoledì 24 dicembre, per tornare a casa o raggiungere amici e parenti per il tradizionale cenone.  

Un “inconveniente tecnico alla linea” nel nodo ferroviario di Napoli, ha rallentato la circolazione dei treni a partire dalle 14 in prossimità di Casoria causando ritardi a cascata per treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali provenienti sia da Nord che da Sud.  

Le attese in banchina sono arrivate a superare i 60 minuti gettando nello sconforto i viaggiatori. Successivamente la situazione si è gradualmente ripresa dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Rosa Chemical a Fognini: “Ho avuto un attacco...

Famiglia nel bosco, domani il padre vedrà moglie...

Migranti, Sea Watch: “116 morti in naufragio nel...

Inaugurata nuova Risonanza magnetica 3 tesla al Poliambulatorio...

Applausi e ovazioni per La Bohème, il Maggio...

Incidente nel Trevigiano, 21enne investito da un’auto è...

Verstappen-Mercedes, l’accordo e il tweet che inganna tutti...

Visto negato a Breton, la Lega sta con...

‘Buon Natale’, gli auguri dei leader: dalle foto...

Ballando con le stelle, Andrea Delogu e il...