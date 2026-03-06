News

Canzonissima, Elettra Lamborghini nel cast

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Elettra Lamborghini sarà nel cast della nuova edizione di ‘Canzonissima’. Lo spoiler arriva direttamente dall’artista, che ha rivelato la sua partecipazione dal palco del San Marino Song Contest, dove era super ospite. Si tratta del primo nome confermato per l’attesissimo ritorno dello storico varietà su Rai1 dal 21 marzo la cui conduzione è affidata a Milly Carlucci. Mentre il revival del programma era già stato annunciato dalla stessa conduttrice, il cast è ancora top secret.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Napoli, infortunio e fasciatura per Vergara: cos’è successo...

Per vivere a lungo serve la forza, la...

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 6 marzo

Gaffe Pd e M5S, onoreficenza del giornalista Romoli...

Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle...

Dalibor Svrcina, chi è l’avversario di Sinner a...

Cos’è il Muos: le parabole in Sicilia che...

Ucraina, Zelensky in visita nel Donetsk: “Russia prepara...

Energia, Key 2026 chiude con +10% di presenze...

Bigmama, lo sfogo dopo il rientro: “Vergogna a...