News

Camion investe bicicletta a Bologna, muore 23enne

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Una ragazza di 23 anni è morta in un incidente stradale all’incrocio tra via dell’Arcoveggio e via De Giovanni a Bologna. E’ accaduto oggi, intorno alle 9. Dai primi accertamenti sembra che un camion in svolta abbia investito la 23enne in bicicletta. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per la ragazza, che sarebbe finita sotto l’asse posteriore del mezzo pesante, non c’è stato nulla da fare. Sul posto si è recata la polizia locale per ricostruire la dinamica.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Brigitte Bardot resta ricoverata in ospedale, apprensione dei...

Belve, Orietta Berti e l’aneddoto curioso: “Vocalmente sono...

“Frasi contro la violenza sulle donne”, sul web...

Oasis si prendono un’altra pausa, l’annuncio sui social

Vaticano, documento su monogamia: “Sesso non si riduce...

“Matrimonio gay contratto in Europa va riconosciuto”, la...

Il Pagliaio di Boldini nelle collezioni del Palazzo...

Famiglia giovane medico ucciso: “Assoluzioni una vergogna”

Imperia, operaio morto schiacciato da rimorchio

Eterno Cristiano Ronaldo: a 40 anni ‘replica’ in...