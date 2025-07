Camilla e l’aspetto più giovane a 78 anni, merito del nuovo look ispirato a Kate?

(Adnkronos) – La regina Camilla ha festeggiato il suo 78esimo compleanno la scorsa settimana e, invece di sentirsi sulle spalle un anno in più, sembra addirittura ringiovanita. Che si sia regalata un trattamento di bellezza per l'occasione, ipotizza il Mirror, notando il nuovo look della consorte di re Carlo apparentemente ispirato alla nuora, la principessa Kate. I fan reali più attenti – scrive il tabloid – hanno notato un cambiamento d'immagine che le donerebbe un aspetto più giovanile. In particolare, a incuriosire sono le sopracciglia della sovrana, che nelle ultime fotografie appaiono più scure e definite del solito, spingendo un esperto a ipotizzare che se le sia fatte tatuare per ottenere risultati duraturi. Karen Betts, considerata un'autorità nel campo del trucco permanente, spiega: "A un occhio esperto, sembrerebbe che la regina Camilla si sia fatta tatuare le sopracciglia. L'aspetto definito e più scuro è tipico subito dopo il trattamento: le sopracciglia di solito si ammorbidiscono nel colore e nella forma entro 7-10 giorni". Certo, la regina Camilla potrebbe semplicemente usare una matita per sopracciglia diversa o forse ne ha cambiato la tinta, per ottenere una tonalità leggermente più scura, ma è vero che le sue sopracciglia sembrano aver subito un restyling nelle ultime settimane, e non è la prima della famiglia reale a suscitare scalpore con un nuovo look. Sebbene non si vociferi che la principessa Kate si sia sottoposta a un trattamento alle sopracciglia, nel 2021 la principessa apparve con un nuovo, sospetto look, scatenando su internet le speculazioni su cosa avesse usato per dare alle sue arcate sopraccigliari un aspetto più folto. All'epoca, la teoria più accreditata era che avesse provato la laminazione delle sopracciglia, ma la notizia non è mai stata confermata. In ogni caso, gli esperti di bellezza erano generalmente concordi nel ritenere che le sopracciglia più folte contribuissero a donare a Kate un aspetto più giovanile. —internazionale/[email protected] (Web Info)