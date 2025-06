Camaiore, scontro tra furgoncino e moto: morto 32enne

(Adnkronos) – Un uomo di 32 anni, residente a Camaiore (Lucca), è morto questa mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 6 sulla via Provinciale nella frazione di Capezzano Pianore. Il giovane era alla guida di una moto quando si è scontrato con un furgoncino, per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto ha riportato ferite gravissime ed è stato soccorso in condizioni critiche. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, è deceduto poco dopo il suo arrivo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario. Sul posto sono intervenute l’ambulanza infermieristica della postazione di Capezzano e l’ambulanza della Misericordia di Lido di Camaiore, oltre alla polizia municipale e alla polizia di Stato, che si stanno occupando dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell’incidente. La via Provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza dell’area. —[email protected] (Web Info)