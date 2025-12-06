News

Calendario Mondiali 2026, quando giocherebbe Italia in caso di qualificazione

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Svelato oggi, sabato 6 dicembre, il calendario dei Mondiali di calcio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Tra le squadre impegnate nel torneo potrà esserci anche l’Italia, che in caso di vittoria ai playoff esordirà il 12 giugno contro i padroni di casa del Canada alle 21. Gli azzurri affronterebbero poi la Svizzera alla seconda giornata e il Qatar nella terza. Ecco le date dei possibili impegni degli azzurri ai Mondiali 2026.  

Ecco quando giocherebbe l’Italia ai Mondiali 2026 se riuscisse a qualificarsi a marzo:  

venerdì 12 giugno a Toronto, ore 21 Canada-ev.Italia 

giovedì 18 giugno a Los Angeles, ore 21 ev.Italia-Svizzera 

mercoledì 24 giugno a Seattle, ore 21 ev.Italia-Qatar 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Fialdini torna in pista a Ballando, la fidanzata...

Ue risponde a Trump: “Regole le decidiamo noi...

Corleone, Severini Melograni: “Tragedia evitabile, al mio programma...

Verissimo, Corinne Clery: “Mio figlio mi ha denunciata...

Artigianato, Bozzetti: “Difenderlo significa difendere made in Italy”

Artigianato, Fontana (Lombardia): “Ad Artigiano in Fiera celebriamo...

Artigianato, Intiglietta (GeFi): “Per 30esima edizione Artigiano in...

Germania, Afd primo partito: il sondaggio premia l’estrema...

Artigianato, ass. Cappello: “Artigiano in Fiera momento che...

Serie A, oggi Inter-Como – La partita in...