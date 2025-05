Caldo afoso e temperature oltre la media, arriva la svolta meteo: le previsioni

(Adnkronos) – La svolta meteo sta arrivando. E lo farà all'improvviso, con temperature in aumento anche di 10°C, massime fino a 33°C al Nord, punte di 36°C in Sardegna entro domenica. Sono queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, mercoledì 28 maggio, e per i giorni a venire che parlano di un rapido passaggio dall'allerta per temporali all'allarme per il caldo record. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma una svolta meteo velocissima: nel giro di 24 ore passeremo da una fine di maggio quasi autunnale ad un anticipo d’Estate subtropicale. La perturbazione responsabile dei forti temporali delle ultime 24 ore si sposterà definitivamente verso i Balcani, sotto i colpi persistenti e decisi di un anticiclone centrato sulla Spagna e in espansione verso levante. Nei prossimi giorni entreremo in ‘modalità estiva’ con alta pressione su tutto il Paese e condizioni via via più calde, con un primo picco atteso tra l’1 e il 2 giugno; in seguito, prevediamo un'ulteriore nuova intensificazione del caldo fino al 7-8 giugno con valori 10-12°C sopra la media del periodo: non sono da escludere i primi 40°C della stagione. Diamo i numeri: mercoledì 28 avremo picchi di 28°C al Centro-Nord e 30-31°C in Sicilia e Sardegna. Giovedì 29 saliremo ancora e prevediamo i primi 30°C del 2025 a Roma, andremo vicini ai trenta anche in Pianura Padana (Milano 27°C) e addirittura fino a 28°C ad Aosta. Venerdì il termometro continuerà ad impennarsi con picchi oltre i 29°C in Pianura Padana, valori fino a 30°C anche a Firenze; al Sud saremo già in modalità ‘bagno al mare’. Infine, nel weekend, arriveremo al primo picco subtropicale con 32-33°C da Nord a Sud e soprattutto con una novità poco piacevole: per la prima volta nel 2025, un po' in ritardo rispetto agli anni scorsi, si accenderà l’allerta biometeorologica. In altre parole avremo un’afa opprimente soprattutto in Emilia Romagna, nei fondovalle alpini e in Sardegna. Lo Stress Index, l’indice biometeorologico che si divide in classi che vanno da Leggera Cautela a Pericolo, salirà fino a Cautela su queste zone. Dagli avvisi meteo per temporali intensi o nubifragi passeremo alle allerte di cautela per il caldo africano, il tutto in poche ore e all’improvviso: c’eravamo abituati a bagnarsi di pioggia, nei prossimi giorni ci bagneremo di sudore. Mercoledì 28. Al Nord: soleggiato, caldo in aumento; in tarda serata rovesci sul Triveneto. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento. Al Sud: soleggiato salvo nubi e piovaschi su alta Calabria. Giovedì 29. Al Nord: bel tempo e caldo in aumento. Al Centro: piovaschi sulle coste adriatiche al mattino, sole e caldo altrove. Al Sud: rovesci mattutini su rilievi e zone vicine. Venerdì 30. Al Nord: bel tempo e caldo in aumento. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: bel tempo e caldo in aumento. Tendenza: sereno e sempre più caldo, qualche temporale su Alpi e Prealpi domenica e lunedì. —[email protected] (Web Info)