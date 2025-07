Cahill, Sinner e… la storia delle caramelle: “Dopo il Roland Garros era circondato”

(Adnkronos) –

Jannik Sinner vince al debutto a Wimbledon 2025 contro Luca Nardi, ma in queste ore a far discutere (e sorridere) è un aneddoto – relativo alla finale del Roland Garros persa – raccontato dal suo coach Darren Cahill a Espn: "Dopo la partita, Jannik doveva andare a parlare con la stampa. Ci stavamo dirigendo verso il pullman riservato ai giocatori. Succede che vicino all’uscita dal campo c’è un contenitore di vetro pieno di caramelle, a disposizione degli atleti. E cosa fa Jannik? Invece di prenderne qualcuna, afferra l’intero barattolo" ha spiegato l'allenatore tra le risate.

Cahill ci ha poi tenuto a specificare: "Jannik era stato super rigoroso con la dieta per due settimane, ma in quel momento ha deciso di mollare tutto. Durante il tragitto, era seduto in macchina circondato da caramelle. Non riuscivamo a smettere di ridere".