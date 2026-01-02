News

Cagliari-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, martedì 30 dicembre, i rossoneri sfidano il Cagliari – in diretta tv e streaming – all’Unipol Domus nella 18esima giornata. La squadra di Allegri è reduce dalla vittoria per 3-0 contro l’Hellas Verona, superato con il gol di Pulisic e la doppietta di Nkunku, quella di Pisacane ha invece vinto a Torino contro i granata di Baroni per 2-1 in rimonta, rilanciando le proprie speranze salvezza. 

 

La sfida tra Cagliari e Milan è in programma oggi, venerdì 2 gennaio, alle ore 20.45. Ecco le formazioni ufficiali: 

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Idrissi; Gaetano; Kilicsoy. All. Pisacane. 

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri 

 

Cagliari-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, Zelensky: “Il 3 riunione su accordo pace...

Cia a Trump: nessun attacco contro Putin. Russia...

Parlamento, il 2026 riprende con Dl e fiducia:...

Inferno di fuoco a Crans-Montana: almeno 40 morti,...

Strage Crans-Montana, l’inizio dell’incendio in un video

A Crans-Montana “fiamme e panico, sembrava un film...

Mtv chiude i canali musicali, finisce un’era della...

Incendio Crans-Montana, dispersi anche degli italiani: ecco chi...

Esplosione a Crans-Montana, Gustav Thoeni: “Non si può...

Vicenza, esce per vedere i fuochi di Capodanno:...