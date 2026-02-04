News

Cacciatori uccisi nel bosco a Messina, c’è un indagato

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – C’è una prima svolta nell’inchiesta sul triplice omicidio di Montagnareale, in provincia di Messina, dove sono stati uccisi tre cacciatori: i fratelli Davis e Giuseppe Pino e l’ottantenne Antonio Gatani. La Procura di Patti ha iscritto un uomo nel registro degli indagati.  

 

Si tratta del quarto uomo presente quella mattina a cui ieri sono state sequestrate le armi per essere analizzate dal Ris e poter eseguire un confronto con i bossoli trovati nei corpi delle vittime.  

Ma presto potrebbero esserci altri indagati. Si tratta di altri cacciatori a cui sono stati sequestrati i fucili regolarmente detenuti. Per nominare i propri consulenti durante le perizie balistiche, necessitano di un legale. Un “atto dovuto” come dicono a mezza voce da ambienti giudiziari.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Askatasuna, Piantedosi oggi in Senato. Scontro con le...

Massa, a fuoco abitazione: morto un uomo

Faremo sesso e figli nello spazio? La scienza...

Ragazza uccisa a Napoli, fermato nella notte il...

Milano Cortina al via, oggi le prime gare...

Tumori, fino a 4 casi su 10 prevenibili:...

Maltempo, allerta meteo gialla oggi 4 febbraio: l’avviso...

Zampaglione e il nuovo album dei Tiromancino: “Suonare...

Iran-Usa, venerdì i colloqui: il vantaggio di Trump,...

Ucraina, Trump: “Putin ha rispettato la tregua”. La...