News

Burnley-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Dopo la tournée in Turchia, la Lazio torna in campo in amichevole. Il club biancoceleste sfida oggi, sabato 9 agosto, il Burnley, neopromossa in Premier League, al Turf Moor Stadium di Burnley per il penultimo test della propria preparazione estiva. Nelle ultime due uscite la squadra di Sarri, tornato sulla panchina biancoceleste dopo le dimissioni di un anno e mezzo fa, ha raccolto una sconfitta per 1-0 contro il Fenerbahce di Mourinho e un pareggio per 2-2 con il Galatasaray campione di Turchia.  La sfida tra Burnley e Lazio è in programma oggi, sabato 9 agosto, alle 16 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 
Burnley (4-2-3-1): Weiss; Walker, Esteve, Ekdal, Hartmn; Laurent, Veevers; Bruun Larsen, Mejbri, Anthony; Edwards. All. Parker 
Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Cancellieri, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri  Burnley-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile attraverso smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Dal dolore alla rinascita, Francesca Michielin: “Festeggio due...

Manchester United-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla...

Vesuvio in fiamme, vasto incendio nel parco nazionale:...

Sinner-Galan oggi a Cincinnati: orario, precedenti e dove...

Caldo e afa, 4 giorni di fuoco con...

Ludovic Tézier trionfa all’Arena di Verona

Trump-Putin, incontro il 15 agosto in Alaska. Zelensky:...

Nagasaki 80 anni dopo: “Sia l’ultima città a...

Everton-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Spagna, domato incendio ex moschea Cordova: “Monumento è...