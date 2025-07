Buckingham Palace conferma: Trump da re Carlo a Windsor a settembre

(Adnkronos) – Donald Trump sarà accolto da re Carlo III e dalla regina Camilla al castello di Windsor dal 17 al 19 settembre per una visita di Stato definita "storica e senza precedenti", come confermato da Buckingham Palace. Si tratta infatti della seconda visita ufficiale del presidente americano nel Regno Unito, un fatto eccezionale nella prassi diplomatica britannica. La prima avvenne nel 2019, quando fu ospitato dalla regina Elisabetta II. Stavolta, Trump sarà accompagnato dalla moglie Melania e sarà ricevuto nel Berkshire poiché Buckingham Palace è in ristrutturazione. Il programma completo non è stato ancora reso noto, ma includerà un’accoglienza cerimoniale e un banchetto di Stato nella St. George's Hall, con la partecipazione dei principali membri della famiglia reale, inclusi i principi del Galles. L’invito ufficiale era stato consegnato personalmente a Trump dal premier britannico Keir Starmer, durante un incontro alla Casa Bianca dello scorso febbraio. "È davvero qualcosa di storico e senza precedenti", aveva commentato Starmer. Dopo aver letto la lettera, Trump aveva definito l’invito "un grandissimo onore", aggiungendo: "E dice che sarà a Windsor – è davvero qualcosa di speciale". Il presidente non potrà rivolgersi al Parlamento, come fatto da Emmanuel Macron lo scorso luglio, poiché la Camera dei Comuni sarà chiusa per la pausa autunnale; la Camera dei Lord, invece, sarà in sessione. La visita rientra in un più ampio tentativo del Regno Unito di rafforzare il rapporto con Washington in un momento delicato, segnato dai dazi imposti da Trump contro partner commerciali come il Canada e dalle tensioni sulla guerra in Ucraina. Trump, da parte sua, si è recentemente definito "amico di Carlo" e ha dichiarato: "Ho grande rispetto per il re, la famiglia reale, William. Davvero un grande rispetto per tutta la famiglia". —internazionale/[email protected] (Web Info)