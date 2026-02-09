News

Brindisi, esplosivo per scardinare portavalori: il video dell’assalto

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – I banditi che stamattina hanno assaltato un furgone portavalori sulla statale tra Brindisi e Lecce, al confine tra le due province, hanno utilizzato esplosivo per scardinare il mezzo blindato che ha causato una nuvola di fumo. Poi sono scappati nel territorio di Squinzano in provincia di Lecce. I banditi indossavano tute bianche e nere ed erano armati di fucili. La maggior parte indossava il passamontagna.  

 

 

All’azione hanno assistito gli automobilisti che si trovavano sulla carreggiata opposta, peraltro interessata da lavori e quindi a una sola corsia, e che hanno pubblicato sui social il video dell’azione. 

cronaca

