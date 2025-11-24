News

Brigitte Bardot ricoverata di nuovo, media: “In ospedale da 10 giorni”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Brigitte Bardot nuovamente ricoverata. Il quotidiano Var Matin riferisce che l’attrice francese, 91 anni, è in ospedale da una decina di giorni. BB si troverebbe all’ospedale Saint-Jean di Tolone. 

La diva era stata ricoverata anche un mese fa e dopo 2 settimane aveva fatto ritorno a casa a Saint-Tropez. Secondo Var Matin, a ottobre Brigitte Bardot era stata sottoposta a un intervento chirurgico “per una grave malattia”. 

L’attrice aveva dovuto smentire le voci circolate sui social media che annunciavano la sua morte. “Sto bene”, il post su X. “Non so quale idiota abbia diffuso questa ‘fake news’ sulla mia scomparsa, ma sappiate che sto bene e non ho alcuna intenzione di andarmene”. 

 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Spagna, “attacco jihadista” a Madrid: 18enne ferisce tre...

Renzi entra nel Cda della società israeliana Enlivex

Torino-Como 1-5, disastro granata e lariani superano la...

Olimpia Milano, coach Messina si dimette: Poeta nuovo...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono

Conclusa ad Astana ‘Silk Way Star’, l’Eurovision asiatico

Ucraina, Kiev riscrive il piano di pace con...

Sclerosi multipla, Bandiera (Aism): “Caregiver fondamentali ma ancora...

Sinner e le tasse pagate in Italia nel...

Famiglia nel bosco, Parietti: ”Servizi sociali si occupino...