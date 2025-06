Brescia, cadavere trovato nei pressi di Chiari: potrebbe essere bagnino piscina Castrezzato

(Adnkronos) – Ore di ansia per Matteo Formenti, il bagnino del parco acquatico di Castrezzato, dove lo scorso venerdì ha perso la vita Michael, bimbo di 4 anni annegato nella piscina in un momento di distrazione dei genitori. Il 37enne è scomparso e il corpo di un uomo è stato trovato circa un'ora fa a Monte Orfano, una zona boschiva situata nei pressi a Chiari, nel Bresciano. A darne conferma all'Adnkronos è il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti, che nelle ultime ore aveva pubblicato un post sui suoi profili social per annunciarne la scomparsa. L'allarme sarebbe stato lanciato da due escursionisti, in gita nei sentieri di Monte Orfano, un rilievo situato fra i comuni di Erbusco, Rovato e Cologne e Coccaglio. I due avrebbero visto il corpo privo di vita dell'uomo nelle boscaglie, lanciando immediatamente l'allarme ai carabinieri. Al momento sono in corso le indagini per dare un'identità al corpo e per capire se possa essere proprio Matteo Formenti: "Insieme alla famiglia -dice il sindaco Zotti all'Adnkronos- siamo in attesa dell'ufficialità. Anche se, come comunità, speriamo non sia lui". Moltissimi gli appelli social. Tra questi quello di Andrea Salvi, consigliere del Comune bresciano di Chiari: "Matteo Formenti torna indietro. Non colpevolizzarti. Non sei Dio e non hai superpoteri. Sei una persona che ha soltanto preso paura per una colpa che non c'è", scrive sui suoi profili social. "Sono un chirurgo e tutti i giorni affronto visite, leggo referti, guardo esami radiologici e uso il bisturi -scrive Salvi-. So che cosa significa affrontare i pericoli, le aspettative, gli stress. Abbiamo età diverse. Io ho 52 anni, tu ne hai 37. L'età è importante in questi casi, perché l'esperienza è fonte di obiettività. La tua famiglia ti sta aspettando. Non farli stare in pena. Qualsiasi cosa sia successa, sarai ascoltato e compreso. Ti aspettiamo a Chiari in Comune a qualsiasi ora col sindaco Zotti e tutto il gruppo consiliare e la Giunta, preoccupati per te". —[email protected] (Web Info)