“Bravo Lewis”, Hamilton non apprezza complimenti dopo Gp Silverstone – Video

"Bel lavoro, quarta posizione". I complimenti del muretto Ferrari a Lewis Hamilton, per il quarto posto nel Gp di Silverstone, non sono totalmente graditi dal pilota inglese. La risposta di Hamilton, che puntava ad un risultato diverso nella gara di casa, arriva dopo mezzo minuto di silenzio ed è gelida. "Beh, è andata abbastanza male. Una grande opportunità oggi ed è stata mancata. Grazie, continueremo a spingere. Grazie a questo pubblico immenso, mi dispiace non avervi portato" la vittoria.