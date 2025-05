Brasile, caos in Federazione: rimosso il presidente. Ancelotti a rischio?

(Adnkronos) – Pochi giorni dopo la nomina di Carlo Ancelotti ad allenatore della nazionale brasiliana, Ednaldo Rodrigues è stato nuovamente rimosso dall'incarico di presidente della Federazione calcistica verdeoro (CBF). Giovedì, un tribunale dello stato di Rio de Janeiro ha stabilito che Rodrigues e gli altri membri del consiglio di amministrazione dell'organizzazione federale siano rimossi dall'incarico e che si tengano nuove elezioni per la leadership della CBF. Il giudice Gabriel Zefiro ha dichiarato invalido l'accordo raggiunto a marzo per la rielezione di Rodrigues. Il vicepresidente Fernando Sarney è stato nominato presidente ad interim della CBF e indirà "nuove elezioni il prima possibile". La decisione potrebbe essere annullata dalla Corte Suprema brasiliana (STF). Questa è la seconda volta che Rodrigues viene rimosso dall'incarico. Nel dicembre 2023, era stato rimosso a causa di irregolarità nel processo elettorale del 2022. Tuttavia, questa decisione è stata annullata nel gennaio 2024 da un'ingiunzione emessa dalla STF, che gli ha consentito di riprendere le sue funzioni. All'inizio di questa settimana, Rodrigues ha annunciato la nomina di Ancelotti come nuovo allenatore della Selecao. Sarney ha annunciato che non avrebbe revocato questa decisione. "Sono solo una soluzione temporanea", ha dichiarato al portale di notizie G1. Molti tifosi ed ex giocatori avevano accolto con favore la nomina dell'italiano come nuovo allenatore, ma non sono mancate le critiche per l'ingaggio di un tecnico straniero. Il presidente brasiliano Lula, invece, aveva espresso preoccupazione per i giocatori che compongono la nazionale verdeoro, più che per l'allenatore. —[email protected] (Web Info)