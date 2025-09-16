News

Brasile, Bolsonaro ricoverato d’urgenza dopo un malessere

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato trasportato d'urgenza in ospedale insieme a una guardia di polizia dopo essersi sentito male mentre era agli arresti domiciliari. Lo ha reso noto suo figlio Flavio. Il settantenne Bolsonaro, condannato la scorsa settimana per aver pianificato un colpo di stato fallito, ha avuto "un forte attacco di singhiozzo, vomito e pressione bassa", ha scritto Flavio su X, descrivendo la situazione come "un'emergenza". —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 16 settembre

Fedez a La Zanzara, Cruciani: “Chiara Ferragni è...

Torino, prof israeliano sospeso dal rettore del Politenico:...

Champions League, oggi Juve-Borussia Dortmund – La partita...

Fedez contro Sinner, secondo round: “E’ monegasco e...

Roma, corteo per Gaza: “Blocchiamo tutto, Palestina libera”

Bjk Cup, Paolini e Cocciaretto non sbagliano. L’Italia...

Blitz proPal all’università di Pisa, parla il prof....

Trump, il giornalista e la domanda sugli affari:...

Prato, scontri a presidio davanti azienda tra operai...